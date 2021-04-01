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Число нефтегазовых буровых установок в мире снизилось за март

Число нефтегазовых буровых установок в мире снизилось за март В годовом выражении количество действующих буровых упало на 37%
Энергетика
1 апреля 2021 г. 16:05
Число нефтегазовых буровых установок в мире снизилось за март

Число буровых установок для добычи нефти и газа по всему миру сократилось в марте в месячном выражении на 39 единиц, или на 3% — до 1 231 штуки.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes.

В годовом выражении количество действующих буровых упало на 733, или на 37%.

В США, согласно данным компании, показатель в месячном выражении вырос на 10, или на 2,5%, и составил 408 штук, в Канаде — сократился на 63, или почти на 37%, до 108 установок.

Количество буровых установок в Европе поднялось на 2, до 100 единиц, на Ближнем Востоке — выросло на 1 и составило 261. В Азиатско-Тихоокеанском регионе число установок увеличилось на 9 — до 170, в Африке — на 2, до 59. В Латинской Америке показатель остался на февральском уровне в 125 установок.

Компания Baker Hughes предоставляет еженедельные данные об изменении количества буровых установок в США и Канаде с 1944 года. С 1975 года сервисная компания каждый месяц публикует количество буровых установок по всему миру.

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