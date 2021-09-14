Chevron увеличит инвестиции в экобизнес до $10 млрд

Американская нефтяная компания Chevron втрое увеличит запланированные инвестиции в бизнес с минимальными вредными выбросами в атмосферу к 2028 году

Американская нефтяная компания Chevron втрое увеличит запланированные инвестиции в бизнес с минимальными вредными выбросами в атмосферу к 2028 году, с 3 млрд до 10 млрд долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

План предусматривает выделение 2 млрд долларов США на модернизацию деятельности компании ради сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу. Кроме того, планируется увеличить производство возобновляемого природного газа (биометана) до 1,14 млн кубометров в сутки, водорода до 150 тыс. тонн в сутки и других возобновляемых видов топлива до 100 тыс. баррелей в сутки.

"Возобновляемые виды топлива предназначены для таких отраслей экономики, в которых тяжело осуществить электрификацию, например, авиация и тяжелая промышленность. И поэтому представители этих отраслей вынуждены искать альтернативы решения проблемы сокращения вредных выбросов" - отметил в своем заявлении глава подразделения новой энергетики Chevron Джеф Густавсон.