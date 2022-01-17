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Цены на нефть умеренно прибавили на росте спроса

Цены на нефть умеренно прибавили на росте спроса Мировые цены на нефть растут, хотя и слабо, в понедельник утром за счёт увеличения глобального спроса на нее, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
17 января 2022 г. 09:13
Цены на нефть умеренно прибавили на росте спроса

Мировые цены на нефть растут, хотя и слабо, в понедельник утром за счёт увеличения глобального спроса на нее, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.50 (по бакинскому времени) цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,05%, до 86,1 доллара США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,18%, до 83,44 доллара США.

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается слабоположительная динамика, поскольку спрос в мире на "черное золото" растет.

По данным аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, мировой спрос на нефть оказался выше, чем ожидалось, поскольку штамм коронавируса "омикрон" выглядит более мягким по сравнению с другими. "Высокий глобальный спрос помог ослабить опасения по поводу Китая, где антиковидная стратегия привела к усилению ограничений", — добавили эксперты.

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