Цены на газ в США подскочили на 7%

Котировки природного газа на NYMEX в понедельник подскочили примерно на 7% на фоне прогнозов более высокого, чем ожидалось, спроса на этой неделе, а также ввиду сокращения добычи в этом месяце.

Котировки природного газа на NYMEX в понедельник подскочили примерно на 7% на фоне прогнозов более высокого, чем ожидалось, спроса на этой неделе, а также ввиду сокращения добычи в этом месяце.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

За последние четыре сессии цены на газ в США взлетели примерно на 31% отчасти из-за увеличения экспорта сжиженного природного газа (СПГ). Среди других причин столь резкого роста цен - прогнозы об ухудшении погодных условий на следующей неделе.

Увеличению экспорта СПГ поспособствовало частичное возобновление работы СПГ-терминала Freeport в Техасе. Терминал не работал с июня 2022 года из-за пожара.

Поставки трубопроводного газа на терминал Freeport в понедельник могли составить 0,8 млрд кубфутов, согласно данным Refinitiv Eikon. При этом терминал способен сжижать до 2,1 млрд кубфутов газа в день.

Во Freeport заявляют, что поставки трубопроводного газа на терминал могут достичь 2,0 млрд кубфутов в день в ближайшие несколько недель. Некоторые аналитики полагают, что терминал выйдет на полную мощность не раньше конца апреля.

Апрельские фьючерсы на природный газ на NYMEX завершили сессию понедельника с повышением на 18,3 цента, или 7,2%, по 2,731 доллара за млн БТЕ. Контракты закрылись на максимуме с 27 января.

Тем не менее с начала года цены на газ упали примерно на 39% после роста на 20% за 2022 год.