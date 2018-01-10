Цена на нефть марки Brent впервые с мая 2015 года превысила $69 за баррель

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Цена на нефть марки Brent впервые с 6 мая 2015 года превысила 69 долларов за баррель после публикации прогноза управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), согласно которому средняя цена на нефть марки Brent в 2018 году составит 59,74 доллара против 57,26 доллара за баррель в прогнозе прошлого месяца, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

По состоянию на 22.02 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,76% — до 68,97 доллара за баррель. Ранее марка Brent достигала отметки в 69,05 доллара за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 2,32%, до 63,16 доллара за баррель.