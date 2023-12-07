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Цена на азербайджанскую нефть упала до 79 долларов

Цена на азербайджанскую нефть упала до 79 долларов Стоимость 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 3,51 доллара США или на 4,24% - до 79,11 доллара.
Энергетика
7 декабря 2023 г. 09:17
Цена на азербайджанскую нефть упала до 79 долларов

Стоимость 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 3,51 доллара США или на 4,24% - до 79,11 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам вчерашних торгов февральские фьючерсы на нефть марки Brent составили 74,68 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls to $79
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 79 dollara düşüb

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