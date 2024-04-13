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Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к 95 долларам

Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к 95 долларам Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,77 доллара США или на 1,9% и составила 94,73 доллара США.
Энергетика
13 апреля 2024 г. 11:39
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к 95 долларам

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,77 доллара США или на 1,9% и составила 94,73 доллара США.

Об этом сообщил Report источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила 90,45 доллара США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price nears $95
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 95 dollara yaxınlaşıb

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