Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к 95 долларам

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,77 доллара США или на 1,9% и составила 94,73 доллара США.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,77 доллара США или на 1,9% и составила 94,73 доллара США.

Об этом сообщил Report источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила 90,45 доллара США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.