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Цена на азербайджанскую нефть осталась неизменной

Цена на азербайджанскую нефть осталась неизменной Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке не изменилась и составила 87,17 доллара США.
Энергетика
23 марта 2024 г. 10:16
Цена на азербайджанскую нефть осталась неизменной

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке не изменилась и составила 87,17 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила 85,43 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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