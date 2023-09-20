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Цена азербайджанской нефти превысила 102 доллара

Цена азербайджанской нефти превысила 102 доллара Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,64 доллара или 0,63%, до 102,25 доллара.
Энергетика
20 сентября 2023 г. 09:21
Цена азербайджанской нефти превысила 102 доллара

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,64 доллара или 0,63%, до 102,25 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent достигла по 93,39 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price exceeds $102
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 102 dolları ötüb

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