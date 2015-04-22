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    ​Цена азербайджанской нефти на мировом рынке снизилась

    Вчера цена азербайджанской нефти составляла 63,86 долларов/баррель

    Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня цена азербайджанской нефти "Azeri LT CIF", транспортируемая через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемая на мировых рынках, снизилась на 0,55 доллара или 0,86% .

    Об этом Report сообщили в Азербайджанской государственной нефтяной компании (SOCAR).

    Согласно информации, в настоящее время стоимость нефти марки "Azeri LT CIF" равна 63,31 долларов/баррель.

    В прошлую пятницу цена азербайджанской нефти составляла 63,25, а вчера 63, 86 долларов/баррель.

    Напомним что, минимальная цена категории нефти "Azeri LT CIF" была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), а максимальная стоимость этой марки была отмечена в июле 2008 года (149,66 долларов). 

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