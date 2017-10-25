BP: В ближайшие 20 лет потребление нефти увеличится

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ По нашим расчетам, потребление нефти на мировом рынке продолжит расти в течение последующих 20 лет.

Как сообщает Report, об этом сказал в Баку главный экономист ВР по России и СНГ Владимир Дребенцов: "Однако, если рассматривать отдаленное будущее, мы сможем увидеть значительные изменения в модели потребления нефти. Известно, что спрос на большую часть нефти связан с транспортом, а рост количества электромобилей повлияет на спрос".

В.Дребенцов также отметил, что в ближайшие два года мировой спрос на нефть увеличится больше, чем в предыдущем году.

Он подчеркнул, что нынешний рост цен на нефть временный: "Роль в росте цен в последние месяцы сыграли ураганы в США. После 2020 года есть более высокие шансы стабилизации. С 2022 года рынок станет более стабильным, и факторы роста цен будут более устойчивыми".

По его словам, в дальнейшем рыночная цена будет зависеть от политики ОПЕК и состояния производства сланцевой нефти в США: "Но если есть вероятность повышения цен, существует также риск того, что этого не произойдет. Все зависит от роста сланцевой добычи в США, которая может увеличиться в 1,5 раза больше того, что мы ожидаем".