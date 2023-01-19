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Bloomberg: Нефть из России смешивают в Сингапуре и реэкспортируют по всему миру

Bloomberg: Нефть из России смешивают в Сингапуре и реэкспортируют по всему миру Россия нашла лазейку для поставок нефти в обход санкций - в Сингапуре сырье смешивают с другими сортами и оттуда реэкспортируется по всему миру.
Энергетика
19 января 2023 г. 15:28
Bloomberg: Нефть из России смешивают в Сингапуре и реэкспортируют по всему миру

Россия нашла лазейку для поставок нефти в обход санкций - в Сингапуре сырье смешивают с другими сортами и оттуда реэкспортируется по всему миру.

Как передает Report, об этом написало агентство Bloomberg.

Агентство уточняет, что власти Сингапура не запрещали импорт российской нефти, несмотря на то, что финансовым учреждениям нельзя осуществлять операции с товарами и предприятиями из РФ.

В стране стремительно повышается спрос на резервуары для хранения нефти. Потому, что дешевое сырье из России выгодно смешивать с поставками из других источников, и с помощью разбавления можно скрыть происхождение грузов.

По данным судоходной компании Vortexa Ltd. терминалы этой азиатской страны в декабре 2022 года приняли вдвое больше объемов российской нефти относительно показателей 2021 года. Сингапур получил 2,6 млн баррелей нефти, что в 40 раз больше прошлогоднего показателя.

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