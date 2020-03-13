Российский эксперт: Благодаря солнечным панелям отпадает необходимость рубить лес

Использование альтернативных источников энергии, в частности солнечных панелей позволяет при гибридной системе обеспечивать независимость от сетевых поставок энергоресурсов, а также исключить дизель-генерацию, наносящую ущерб экологии.

Об этом сказал российскому бюро Report главный аналитик федерального автономного научного учреждения "Восточный центр государственного планирования" (ФАНУ "Востокгосплан") Сергей Майоров.

Говоря о преимуществах использования солнечных панелей С.Майоров отметил, что при применении солнечных коллекторов, позволяющих нагревать воду, а также тепловых насосов, отпадает необходимость рубить лес: «Такие энергосистемы не делают вредных выбросов в процессе работы, что улучшает экологическую обстановку в зоне работы станций».

К тому же установка солнечной электростанции не является сложным процессом. «Если это комплекты с разъемами для подключения и инструкцией, то это не сложнее, чем сборка конструктуров Lego. Хотя для монтажа системы на крышу лучше приглашать специалистов по монтажу – это металлический каркас, плюс солнечные панели и электроразводка», - считает С.Майоров.

Комплект оборудования солнечной электростанции мощностью до 15 кВт, по его словам, стоит в районе 10 тысяч долларов.

Как известно, в России набирает обороты практика использования возобновляемой энергетики. С.Майоров заметил, что процент возобновляемой генерации в энергобалансе пока не столь высок, но продолжает расти, автономная генерация за счет возобновляемых источников энергии приходит в изолированные территории.

Отметим, что доля производства электроэнергии за счёт альтернативных источников энергии в Азербайджане в настоящее время составляет порядка 20%. Основная часть приходится на гидроэлектростанции.

Сегодня Азербайджан уделяет большое внимание развитию ВИЭ и планирует до 2030 года обеспечить производство 30% электроэнергии за счет этой сферы. Азербайджан планирует к 2030 году довести установленную мощность возобновляемых источников энергии до 3 461 МВт. Таким образом, за этот период в стране планируется создать дополнительные мощности ВИЭ на 925 МВт.

Напомним, что министерство энергетики подписало 9 января 2020 года в Баку исполнительные контракты с ACWA Power (Саудовская Аравия) и Masdar (ОАЭ). По условиям соглашений, ACWA Power в рамках пилотного проекта построит в Азербайджане ветряную электростанцию мощностью 240 МВт, Masdar - солнечную электростанцию мощностью 200 МВт. За счет деятельности этих двух станций годовой объем производства электроэнергии прогнозируется на уровне 1,4 млрд кВт/час.