Bank of America: В ближайшие пять лет на рынке нефти не будет нехватки предложения

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ В то время как шаткая ситуация на рынке нефти продолжает ограничивать активность нефтяных компаний по геологоразведке и разработке новых месторождений, серьезных причин для беспокойства относительно перспектив удовлетворения спроса нет. Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, так считают аналитики Bank of America.

По их мнению, сокращение капитальных расходов отнюдь не означает, что компании не инвестируют вообще, и в BofA полагают, что в ближайшие пять лет участники рынка не будут страдать от нехватки предложения.

В банке отмечают, что в этот период в эксплуатацию будет введено более пятидесяти традиционных месторождений (без учета ОПЕК), так что, по расчетам Bank of America, ОПЕК и производителям сланцевой нефти придется нарастить добычу лишь на 900 тыс. баррелей в сутки, чтобы компенсировать рост спроса. В Bank of America напоминают, что рынок является саморегулирующимся организмом, объем инвестиций вполне соответствует реалиям, и нет необходимости в каком-то дополнительном предложении.

В банке отмечают, что на месторождении Кашаган в Казахстане объем добычи к 2022 году возрастет со 180 тыс. баррелей в сутки до 1,2 млн, 1 млн баррелей в сутки обеспечат новые месторождения в России, а в Бразилии в следующие полтора года будет введено в эксплуатацию семь крупных проектов. Добыча на новых месторождениях также будет начата в Канаде, в Северном море и Мексиканском заливе.

По расчетам Bank of America, средний уровень безубыточности для всех этих проектов составляет 37 долларов за баррель. У производителей сланцевой нефти, между тем, с ценой безубыточности тоже все весьма неплохо - она упала до 40-50 долларов за баррель.