ОАО "Азеришыг" провело в Лянкяранский международный аэропорт две линии электропередач - ФОТО

ОАО "Азеришыг" подключило Лянкяранский международный аэропорт к двум линиям электропередач.

Как передаёт Report, об этом сообщил руководитель отдела балансового учёта Южного регионального управления энергоснабжения и продаж "Азеришыг" Анар Мирзаев во время второго дня медиа-тура, организованного для журналистов.

А.Мирзаев также рассказал о сооружённой на территории района 110/35/10 кВт подстанции "Лянкяран-2".

"Подстанция была сдана в эксплуатацию примерно год назад при участии Президента Ильхама Алиева. В данный момент станция снабжает электричеством 21 750 абонентов, из которых 19 тыс. относятся к категории "население", 1750 - к прочим. Всего станция способна обеспечивать электричеством до 25-30 тыс. абонентов", - сообщил представитель "Азеришыг".

По его словам, подстанция состоит из двух трансформаторов мощностью 25 МВт каждый, из которых исходят 18 линий электропередач - 9 для населения и 9 свободных. По одной линии с двух сторон также подключены к Лянкяранскому международному аэропорту. Одна из линий является основной, другая - запасной. В общей сложности подстанция обеспечивает электричеством город Лянкяран и 5 сёл.

Напомним, что медиа-тур организован в южные районы Азербайджана в рамках начатой "Азеришыг" и "Азерэнержи" кампании, приуроченной к 90-летию создания в стране распределительных электрических сетей. До конца года планируется организация подобных туров и в другие регионы Азербайджана.