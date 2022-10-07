"Азеригаз": План газификации на этот год может быть не выполнен

"Азеригаз": План газификации на этот год может быть не выполнен

Производственное объединение “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) может не успеть до конца года обеспечить газоснабжение одного жилого массива и 16 сел, которые планируется газифицировать в этом году.

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Производственное объединение “Азеригаз” Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) может не успеть до конца года обеспечить газоснабжение одного жилого массива и 16 сел, которые планировалось газифицировать в этом году. Как сообщает Report, об этом в рамках акции "Открытые двери" заявил заместитель начальника отдела "Азеригаз" Ильхам Мехбалиев. По его словам, это связано с тем, что газификация в этом году началась позже обычного: “Задержка связана с нехваткой труб. Так, в связи с российско-украинской войной "Азеригаз” испытывает проблемы в снабжении трубами. Несмотря на это, газификация по всей стране продолжается. В этом году газифицированы 5 сел и 10 жилых массивов из предусмотренных 69 населенных пунктов и 62 жилых массивов. Кроме того, газификация продолжается в 43 селах и 30 жилых массивах”. Подпишитесь на наш Telegram канал