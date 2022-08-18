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Азербайджанская нефть подорожала в цене

Азербайджанская нефть подорожала в цене Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,50 доллара США или 0,53%, до 94,61 доллара.
Энергетика
18 августа 2022 г. 10:29
Азербайджанская нефть подорожала в цене

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 0,50 доллара США или 0,53%, до 94,61 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по 93,65 доллара.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil rises in price
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti bahalaşıb

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