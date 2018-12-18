Азербайджанская нефть подешевела

https://report.az/storage/news/cf5d4d090085e1648397063c0b490303/5aa8f2be-78d2-4dac-9183-94a9e1756382_292.jpg
Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке понизилась на 0,81 доллара или 1,31%.
Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri Light составляет 61,21 доллара/баррель.
Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).
Economic DepartmentАвтор новости