О нас

Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Азербайджанская нефть незначительно подешевела Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,10 доллара или 0,12%, до 86,01 доллара.
Энергетика
27 февраля 2024 г. 09:21
Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,10 доллара или 0,12%, до 86,01 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила 82,52 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani oil slightly drops in price
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti cüzi ucuzlaşıb

Другие новости из категории

Начата добыча с северо-восточного фланга месторождения Шахдениз
Начата добыча с северо-восточного фланга месторождения "Шахдениз"
26 февраля 2024 г. 20:10
Завтра в некоторых районах страны будет отключен газ
Завтра в некоторых районах страны будет отключен газ
26 февраля 2024 г. 19:54
S&P Global: Азербайджан стремится сохранить высокие показатели экспорта газа
S&P Global: Азербайджан стремится сохранить высокие показатели экспорта газа
26 февраля 2024 г. 17:57
В январе объем транспортировки нефти по BTC через Турцию снизился на 1,3%
В январе объем транспортировки нефти по BTC через Турцию снизился на 1,3%
26 февраля 2024 г. 16:08
Сменился директор SOCAR Midstream Operations
Сменился директор SOCAR Midstream Operations
26 февраля 2024 г. 15:45
Азербайджан начал экспорт смазочных масел в Литву
Азербайджан начал экспорт смазочных масел в Литву
26 февраля 2024 г. 14:00
TAP назвал объем заявок на поставку азербайджанского газа в Италию и Грецию
TAP назвал объем заявок на поставку азербайджанского газа в Италию и Грецию
26 февраля 2024 г. 10:18
Нефть марки Brent подешевела до 81,33 доллара за баррель
Нефть марки Brent подешевела до 81,33 доллара за баррель
26 февраля 2024 г. 09:50
Страны G7 намерены продолжать ужесточение ценового потолка на российскую нефть
Страны G7 намерены продолжать ужесточение ценового потолка на российскую нефть
25 февраля 2024 г. 08:10
Цена на азербайджанскую нефть упала до 86 долларов
Цена на азербайджанскую нефть упала до 86 долларов
24 февраля 2024 г. 11:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi