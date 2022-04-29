Азербайджан и Китай могут расширить сотрудничество в сфере ВИЭ

Азербайджан и Китай обладают потенциалом для развития сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии.

Азербайджан и Китай обладают потенциалом для развития сотрудничества в сфере возобновляемых источников энергии.

Об этом Report сказала исследователь деятельности Китая на евразийском пространстве из университета Кембридж Инфэн Цзи.

"Сфера возобновляемых источников энергии также является важным сектором сейчас, когда Азербайджан переживает энергетический переход к более экологичному будущему с большей долей проектов в ВИЭ. Китай является одним из крупнейших производителей оборудования для возобновляемых источников энергии", - сказала она, отметив, что у стран есть потенциал развития данного сектора в будущем.

Она также подчеркнула рост грузовых перевозок из Китая через азербайджанские порты и порты Каспийского моря и в целом теплые отношения между странами.