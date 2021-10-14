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Аналитик: Задержка IGB содействует росту поставок азербайджанского газа в Италию

Аналитик: Задержка IGB содействует росту поставок азербайджанского газа в Италию Объем газа, поставляемого в Италию, в частности, через TAP выше, чем первоначально ожидалось.
Энергетика
14 октября 2021 г. 13:29
Аналитик: Задержка IGB содействует росту поставок азербайджанского газа в Италию

Объемы азербайджанского газа, поставляемого в Италию через TAP, выше, чем первоначально ожидалось.

Об этом Том Марзек-Мансер, энергетический аналитик консалтинговой компании ICIS, заявил Report.

”Отчасти это может быть связано с тем, что болгарский оператор "Булгаргаз" не может полностью приобретать свою долю газа [по контракту компания должна была получать 1 миллиард кубометров газа в год с "Шахдениз"] из-за того задержки в строительстве интерконнектора Греция-Болгария (IGB)", - сказал он.

Он также отметил значение поставок российского и азербайджанского газа в Западную Европу, подчеркнув, что азербайджанские поставки через TAP значительно меньше.

Согласно местным аналитикам, в настоящее время Азербайджан рассматривает возможность увеличения поставок газа в Европу с учетом роста добычи газа в стране и планам ввода в строй новых месторождений.

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Версия на английском языке Analyst: Delays in IGB contribute to growth of Azerbaijani gas supplies to Italy

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