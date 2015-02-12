​Амос Хокстайн: Пока санкции в отношении Ирана в силе, это ограничивает их участие в энергетических проектах

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ "Южный газовый коридор - это краеугольный камень для достижения энергобезопасности, этот проект важен как для Европы, так и для Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня журналистам специальный представитель Госдепартамента США по международным энергетическим вопросам Амос Хокстайн.

Он подчеркнул, что США поддерживают проект Южного газового коридора, который демонстрирует еще одну сферу сотрудничества Азербайджана и США.

Комментируя возможность подключения новых стран к проекту Южного газового коридора, Хокстайн заявил, что он важен в первую очередь для диверсификации энергоресурсов в юго-восточную Европу и не исключил в будущем возможности строения интерконнектора из Болгарии в Румынию, Сербию: "Таким образом, азербайджанский газ возможно будет поставляться в эти страны юго-восточной Европы", - добавил он.

Говоря о возможности присоединения к проекту Ирана, спецпредставитель заявил: "Иран является акционером проекта Шах-Дениз, но пока санкции в отношении этой страны в силе, это ограничивает их участие в таких проектах".