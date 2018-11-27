Акционеры АЧГ выплатили государству 371 млн манатов в прошлом году

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Акционеры проекта разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, (АМОК) в 2017 году выплатили государству 370,775 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Инициативы прозрачности добывающих отраслей за 2017 год.

За отчетный период выплаты компании BP Exploration (Caspian sea) государству составили 120,307 млн манатов, AzACG – 73,513 млн манатов, Equinor (Statoil Apsheron A.S) – 39,758 млн манатов, Chevron - 37,358 млн манатов, Inpex – 25,238 млн манатов, TPAO – 24,839 млн манатов, ExxonMobil – 20,646 млн манатов, Itochu - 18,278 млн манатов, ONGC Videsh Ltd. – 10,838 млн манатов.

Напомним, что соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с блока месторождений АЧГ было подписано 20 сентября 1994 года в Баку. В феврале 1995 года учреждена Азербайджанская международная операционная компания (АМОК).

14 сентября 2017 года подписано измененное и вновь разработанное соглашение о совместной разработке и долевом распределении добычи с месторождений "Азери", "Чираг" и глубоководной части месторождения "Гюнешли" (АЧГ). Новое соглашение предусматривает разработку месторождения до 2050 года.

После утверждения соглашения долевое участие партнеров АЧГ распределено следующим образом: BP - 30,37%, AzACG (SOCAR) - 25,00%, Chevron - 9,57%, Inpex - 9,31%, Equinor - 7,27%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO - 5,73%, Itochu - 3,65% и ONGC Videsh Ltd. (OVL) - 2,31%.