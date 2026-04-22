Ильхам Алиев: Связность между Востоком и Западом без Азербайджана проблематична

Связность между Востоком и Западом сегодня без Азербайджана довольно проблематична.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в выступлении на состоявшемся 22 апреля в Баку азербайджано-латвийском бизнес-форуме.

По словам главы государства, для многих стран Европейского Союза азербайджанский газ и нефть составляют наибольшую часть их энергетического портфеля.

"Еще одной областью, на которой мы в значительной степени сосредоточились, была, есть и будет транспортная связность. Здесь географическое положение дополняется нашими инвестициями и долгосрочной политикой по превращению Азербайджана, который является страной, не имеющей выхода к морю, в международный транспортный узел. Это уже произошло – функционируют транспортные коридоры как с востока на запад, так и с севера на юг и в обратном направлении. На территории Азербайджана все строительные работы завершены. Сейчас мы занимаемся только инвестициями в модернизацию, создание новой физической инфраструктуры, цифровизацию, включая возможности, которые предоставляются искусственным интеллектом, чтобы сделать транспортировку через Азербайджан не только самой безопасной в текущей геополитической ситуации, но и конкурентоспособной с точки зрения сборов, транспортных тарифов и времени. И здесь есть большой простор для инвестиций, потому что связность между Востоком и Западом сегодня без Азербайджана довольно проблематична. Как я отметил, мы уже вложили значительные средства. В сотрудничестве с дружественными странами, с нашими непосредственными соседями и соседями наших соседей нам удалось обеспечить безопасный и надежный транспортный маршрут для грузов. Кстати, объем грузов, проходящих через Азербайджан, растет из года в год", - подчеркнул президент Ильхам Алиев.