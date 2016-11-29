Завтра в районах Азербайджана прогнозируются дожди и мокрый снег

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, к вечеру в столице и на полуострове облачность возрастет. Северо-западный ветер во второй половине дня сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-7°С тепла, днем 9-12°С тепла, в Баку - ночью 5-7°С, днем - 9-11°С тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм.рт.ст. до 762 мм.рт.ст. Относительная влажность составит ночью 80-90%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Вечером в некоторых северных и восточных районах вероятны дожди, мокрый снег. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 1°С мороза до 4°С тепла, днем - 9-14°С тепла, в горах ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 6-11°С тепла.