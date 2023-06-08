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Завтра в районах Азербайджана ожидается до 32 градусов тепла

Завтра в районах Азербайджана ожидается до 32 градусов тепла 9 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.
Экология
8 июня 2023 г. 13:53
Завтра в районах Азербайджана ожидается до 32 градусов тепла

9 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 25-30° тепла. Атмосферное давление понизится с 764 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем 40-50%.

В большинстве районов Азербайджана в основном без осадков, однако днем в северных и западных районах ожидаются переменные осадки. В отдельных местах пройдут ливни, грозы и град. Утром и вечером местами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-20°, днем 27-32° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 13-18° тепла.

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Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow announced 
Версия на азербайджанском языке Sabah rayonlarda 32 dərəcə isti olacaq

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