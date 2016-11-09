Завтра в Баку сохранится ясная погода

Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ 10 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в отдельных местах столицы возможен слабый туман, изморось. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 9-12°С, днем - 14-18°С, в Баку ночью - 10-12°С, днем - 15-17°С тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман, в восточных районах - изморось. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 5-10°С, днем - 15-20°С, в горах ночью - 2-7°С, днем -12-17°С.