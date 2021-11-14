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Завтра в Баку и регионах ожидаются дожди

Завтра в Баку и регионах ожидаются дожди Объявлен прогноз погоды на 15 ноября.
Экология
14 ноября 2021 г. 12:25
Завтра в Баку и регионах ожидаются дожди

Объявлен прогноз погоды на 15 ноября.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Однако ночью и утром в некоторых местах возможен дождь. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 8-10°, а днем 14-16° тепла. Атмосферное давление понизится с 770 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

15 ноября в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Но ночью и утром в некоторых восточных районах возможны осадки. Утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 2-6° тепла, днем 11-16° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for November 15
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda və rayonlarda yağış yağacaq

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