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Завтра в Баку и на Абшероне будет ветрено

Завтра в Баку и на Абшероне будет ветрено с 13 января до утра 14 января в Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра составит 15-18 м/с
Экология
12 января 2021 г. 14:22
Завтра в Баку и на Абшероне будет ветрено
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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 13 января.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 13 января в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в основном без осадков, однако ночью и утром ожидается слабый туман и мелкий дождь.

Умеренный юго-западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 766 до 758 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

13 января в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

13-14 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами усиление юго-западного ветра, что может вызвать чувство беспокойства у метеочувствительных людей.

Национальная служба гидрометеорологии предупреждает, что с 13 января до утра 14 января в Баку и на Абшеронском полуострове скорость ветра составит 15-18 м/с, временами порывы до 20 м/с, в некоторых районах Азербайджана ветер будет усиливаться до 18-23 м/с.

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Версия на азербайджанском языке Sabahdan güclü külək əsəcək

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