Завтра в Азербайджане ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов республики, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются переменные дожди, во второй половине дня переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный порывистый.

Ночью температура воздуха составит 16-19, днём 22-246 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днём 60-65%.

В районах Азербайджана 9 сентября ожидаются грозы и временами дожди, ночью и утром местами интенсивные, на отдельных территориях возможны ливни. Утром местами будет туман. Ветер восточный порывистый.

Ночью температура воздуха составит 14-18, днём 23-28 градусов тепла, в горах ночью 6-11, днём 13-17 градусов тепла.