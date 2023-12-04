Завтра в Азербайджане температура воздуха прогреется до 21 градуса

5 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

5 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем в некоторых частях полуострова ожидаются осадки. Ночью и утром не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-11°, днем 12-15° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых восточных районах во второй половине дня временами пройдут дожди. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8°, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3°, днем 9-14° тепла.