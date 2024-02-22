Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода

23 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические осадки, местами интенсивные.

23 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются периодические осадки, местами интенсивные.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром на отдельных территориях слабый туман.

Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-4° тепла, днем 4-6° тепла. Атмосферное давление повысится с 769 до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

Завтра в районах Азербайджана также вероятны осадки, в горных и предгорных районах - снег, местами интенсивный. Временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-6°, днем 6-10° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 0-3° мороза.