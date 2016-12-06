Завтра в Азербайджане осадки не ожидаются

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Завтра, 7 декабря, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report из Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, утром в столице и на полуострове местами ожидается слабый туман. Будет преобладать временами усиливающийся юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-2 градусов мороза, днем 4-7 градусов тепла, в Баку ночью 0-2 градусов мороза, днем 4-6 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 772 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 85-95%.

Завтра в районах Азербайджана в основном пройдет без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем ожидается 4-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов ниже нуля.