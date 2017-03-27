На территории Азербайджана ожидаются нестабильные погодные условия, дожди - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 28 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Ночью и утром в отдельных местах ожидается слабый туман. Временами усиливающийся северо-западный ветер вечером перейдет в северо-восточный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 4-6, днем 10-14 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 4-6, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 80-90%, днем 60-70%.

В районах Азербайджана ожидается дождь, туман. Осадки местами могут принять интенсивный характер, в горных районах есть вероятность снега. Скорость западного ветра местами усилится.

Ночью температура воздуха составит 2-7, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью ожидается от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что 28 марта на территории страны возможны непродолжительные нестабильные погодные условия, временами будет идти дождь, который местами может принять интенсивный характер. В горных районах возможен снег. Скорость западного ветра будет местами увеличиваться.