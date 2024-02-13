Январь 2024 года стал самым теплым за всю историю наблюдений

Январь этого года стал самым теплым в мире за всю историю метеонаблюдений, тем самым, продолжив серию самых теплых месяцев.

Январь этого года стал самым теплым в мире за всю историю метеонаблюдений, тем самым, продолжив серию самых теплых месяцев.

Как передает Report , об этом сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Январь продолжил серию самых тёплых месяцев, это восьмой месяц подряд который является самым тёплым за всю историю наблюдений. Начиная с июня, семь месяцев 2023 года температура была очень высокой. И январь продолжил", - сказал он.

По его словам, это объясняется тем, что продолжается увеличение парниковых газов, а также влиянием Эль-Ниньо (аномальным потеплением поверхностных вод в центральной и восточной частях Тихого океана).

"По всем данным, по всем анализам, январь стал самым жарким за всю историю наблюдений. На 1,66 градуса выше средней температуры января за доиндустриальный период с 1850 по 1900 года", - уточнил он.