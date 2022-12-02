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Высота снежного покрова в Алтыагадже составила 7 см 

Высота снежного покрова в Алтыагадже составила 7 см  На территории Азербайджана 2 декабря наблюдаются нестабильные погодные условия, в горных районах выпал снег.
Экология
2 декабря 2022 г. 13:23
Высота снежного покрова в Алтыагадже составила 7 см 

На территории Азербайджана ночью 2 декабря наблюдались нестабильные погодные условия, в горных районах выпал снег.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Высота снежного покрова в Алтыагадже составила 7 см, в Гахе - 1 см.

Количество выпадавших осадков в Лерике, Шамахы, Агдаме, Гёйгеле, Лянкяране, Гёйтепе, Агдере (Ордубаде), Шемкире, Габале, Шабрани, Бейлагане, Джафархане, Астаре, Гобустане, Ярдымлы, Алтыагадже, Дашкесане, Гедабеке, Нафталане, Гяндже, Товузе, Огузе, Загатале, Шеки, Гахе, Агсу, Исмаиллы, Губе, Гусаре, Халтане, Грызе, Шахдаге, Тертере, Барде, Евлахе, Гёйчае, Зардабе, Имишли, Кюрдамире, Сальяне, Гаджигабуле, Нефтчале, Билясуваре, Сабирабаде составило до 5 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове - 10 мм, в Пираллахы - 10 мм, в Маштаге, Бина - 8 мм, в Баку - 7 мм, в Сумгайыте - 5 мм.

С утренних часов 2 декабря осадки на территории страны прекратились.

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Версия на азербайджанском языке Altıağacda qar örtüyünün hündürlüyü 7 sm-ə çatıb - FAKTİKİ HAVA

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