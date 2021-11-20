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Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане

Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане В Азербайджане произошло землетрясение.
Экология
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20 ноября 2021 г. 18:41
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане

В Азербайджане произошло второе землетрясение за день.

Как передает Report со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, толчки силой 4,5 балла были зарегистрированы в 16:48 по местному времени в 14 км к югу от станции Пиргулу.

Эпицентр находился на глубине 42 километра.

Ранее в 16:46 по местному времени в 20 км к югу от станции Пиргулу в Шамахинском районе землетрясение зафиксировано силой 5,1 балла. На прилегающих территориях чувствовалось 4,3 балла.

17:54

В Азербайджане произошло землетрясение.

Как сообщила Report руководитель пресс-службы Республиканского центра сейсмологической службы Вусала Рафиггызы, землетрясение было зафиксировано на территории Шамахы в 16:46 по местному времени.

Магнитуда землетрясения составила 5,1, в прилегающих районах - 4,3.

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