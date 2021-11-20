Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане

В Азербайджане произошло землетрясение.

В Азербайджане произошло второе землетрясение за день.

Как передает Report со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, толчки силой 4,5 балла были зарегистрированы в 16:48 по местному времени в 14 км к югу от станции Пиргулу.

Эпицентр находился на глубине 42 километра.

Ранее в 16:46 по местному времени в 20 км к югу от станции Пиргулу в Шамахинском районе землетрясение зафиксировано силой 5,1 балла. На прилегающих территориях чувствовалось 4,3 балла.

17:54

В Азербайджане произошло землетрясение.

Как сообщила Report руководитель пресс-службы Республиканского центра сейсмологической службы Вусала Рафиггызы, землетрясение было зафиксировано на территории Шамахы в 16:46 по местному времени.

Магнитуда землетрясения составила 5,1, в прилегающих районах - 4,3.