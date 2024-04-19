О нас

Восстановление плодородия засоленных почв в Азербайджане станет важным шагом в рамках COP29

Восстановление плодородия засоленных почв в Азербайджане станет важным шагом в рамках COP29 Восстановление плодородия засоленных почв в Азербайджане станет важным шагом в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Экология
19 апреля 2024 г. 16:47
Восстановление плодородия засоленных почв в Азербайджане станет важным шагом в рамках COP29

Восстановление плодородия засоленных почв в Азербайджане станет важным шагом в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом было заявлено на церемонии подписания меморандума между Министерством экологии и природных ресурсов и компанией AZCHEMCO.

Меморандум предусматривает начало процесса восстановления плодородия засоленных почв.

"Грунтовые воды засаливают почву, что отрицательно сказывается на сельском хозяйстве. В рамках проекта, благодаря специальному раствору, почва обессоливается и становится пригодной для посевов. Впоследствии, путем введения специальных удобрений, восстанавливается плодородие почвы. В случае успешного результата эти земли долгое время будут пригодны для сельского хозяйства. Рассматриваемый процесс осуществляется абсолютно безвредным способом. Мы считаем, что этот проект также станет важным шагом в рамках COP29", - сказал директор ООО AZCHEMCO Руслан Акчурин.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Restoring fertility of saline soils in Azerbaijan to be important step within COP29
Версия на азербайджанском языке Şoran torpaqların əkin üçün yararlı hala salınması COP29 çərçivəsində önəmli addım olacaq

Экслюзивные новости

Посол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
ФотоПосол: Латвия изучает возможности помощи Азербайджану в сфере разминирования
19 апреля 2024 г. 14:42
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
Бакинский французский лицей приостанавливает свою деятельность
19 апреля 2024 г. 14:13
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
Годфри Салливан: Азербайджанский рынок обладает огромным потенциалом для внедрения технологий ИИ
18 апреля 2024 г. 14:19
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту
16 апреля 2024 г. 11:42
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
Эксперт: СОР29 может стать краеугольным камнем в достижении климатических целей
16 апреля 2024 г. 11:32
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
Эксперт: Переход на водородную энергетику требует политических инициатив
15 апреля 2024 г. 15:03
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
Германия в этом году отказала в убежище 279 гражданам Азербайджана
10 апреля 2024 г. 12:48
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
Британский эксперт: Изменение климата - это затрагивающая всех и каждого глобальная проблема
9 апреля 2024 г. 14:32
Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi