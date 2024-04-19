Восстановление плодородия засоленных почв в Азербайджане станет важным шагом в рамках COP29

Восстановление плодородия засоленных почв в Азербайджане станет важным шагом в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Восстановление плодородия засоленных почв в Азербайджане станет важным шагом в рамках 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом было заявлено на церемонии подписания меморандума между Министерством экологии и природных ресурсов и компанией AZCHEMCO.

Меморандум предусматривает начало процесса восстановления плодородия засоленных почв.

"Грунтовые воды засаливают почву, что отрицательно сказывается на сельском хозяйстве. В рамках проекта, благодаря специальному раствору, почва обессоливается и становится пригодной для посевов. Впоследствии, путем введения специальных удобрений, восстанавливается плодородие почвы. В случае успешного результата эти земли долгое время будут пригодны для сельского хозяйства. Рассматриваемый процесс осуществляется абсолютно безвредным способом. Мы считаем, что этот проект также станет важным шагом в рамках COP29", - сказал директор ООО AZCHEMCO Руслан Акчурин.