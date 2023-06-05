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Ведутся работы по восстановлению системы гидрометеорологического наблюдения на освобожденных территориях

Ведутся работы по восстановлению системы гидрометеорологического наблюдения на освобожденных территориях "Сейчас уделяется особое внимание освобожденным от оккупации территориям. Ведутся работы по увеличению площади лесов и зеленых насаждений, восстановлению и модернизации систем экологического мониторинга и гидрометеорологического наблюдения".
Экология
5 июня 2023 г. 15:18
Ведутся работы по восстановлению системы гидрометеорологического наблюдения на освобожденных территориях

"Сейчас уделяется особое внимание освобожденным от оккупации территориям. Ведутся работы по увеличению площади лесов и зеленых насаждений, восстановлению и модернизации систем экологического мониторинга и гидрометеорологического наблюдения".

Об этом Report сказал советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

Он отметил, что защита окружающей среды, являясь составной частью государственной политики, постоянно находится в центре внимания, и это крайне значимое направление создает условия для устойчивого развития и решения экологических проблем во всех сферах в Азербайджане: "Заложенная в стране общенациональным лидером Гейдаром Алиевым экологическая политика успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым. Следует также отметить заслуги, важные инициативы в данной сфере первого вице-президента Мехрибан Алиевой и вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя общественного объединения IDEA "Международный диалог во имя охраны окружающей среды" Лейлы Алиевой".

Он подчеркнул, что за минувший период в Азербайджане были приняты меры по совершенствованию законодательства, организации деятельности в рамках различных стратегических программ, предотвращения загрязнения окружающей среды и улучшения экологической ситуации, и работы продолжаются для достижения стратегических целей: "Предпринимаются шаги для совершенствования управления водными ресурсами, управления отходами, охраны биоразнообразия, улучшения качества атмосферного воздуха, в том числе сокращения выбросов от автотранспорта".

"Также с целью устранения ущерба биоразнообразию и его возрождения в рамках программы восстановления особо охраняемых природных территорий, устойчивого развития видов флоры и фауны продолжаются проекты по реинтродукции. Думаю, что выбор этого направления в качестве приоритетного в скором времени приведет к заметному восстановлению экологии на освобожденных от оккупации территориях", - добавил советник.

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