Ведутся работы по восстановлению системы гидрометеорологического наблюдения на освобожденных территориях

"Сейчас уделяется особое внимание освобожденным от оккупации территориям. Ведутся работы по увеличению площади лесов и зеленых насаждений, восстановлению и модернизации систем экологического мониторинга и гидрометеорологического наблюдения".

"Сейчас уделяется особое внимание освобожденным от оккупации территориям. Ведутся работы по увеличению площади лесов и зеленых насаждений, восстановлению и модернизации систем экологического мониторинга и гидрометеорологического наблюдения".

Об этом Report сказал советник министра экологии и природных ресурсов Расим Саттарзаде.

Он отметил, что защита окружающей среды, являясь составной частью государственной политики, постоянно находится в центре внимания, и это крайне значимое направление создает условия для устойчивого развития и решения экологических проблем во всех сферах в Азербайджане: "Заложенная в стране общенациональным лидером Гейдаром Алиевым экологическая политика успешно продолжается президентом Ильхамом Алиевым. Следует также отметить заслуги, важные инициативы в данной сфере первого вице-президента Мехрибан Алиевой и вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя общественного объединения IDEA "Международный диалог во имя охраны окружающей среды" Лейлы Алиевой".

Он подчеркнул, что за минувший период в Азербайджане были приняты меры по совершенствованию законодательства, организации деятельности в рамках различных стратегических программ, предотвращения загрязнения окружающей среды и улучшения экологической ситуации, и работы продолжаются для достижения стратегических целей: "Предпринимаются шаги для совершенствования управления водными ресурсами, управления отходами, охраны биоразнообразия, улучшения качества атмосферного воздуха, в том числе сокращения выбросов от автотранспорта".

"Также с целью устранения ущерба биоразнообразию и его возрождения в рамках программы восстановления особо охраняемых природных территорий, устойчивого развития видов флоры и фауны продолжаются проекты по реинтродукции. Думаю, что выбор этого направления в качестве приоритетного в скором времени приведет к заметному восстановлению экологии на освобожденных от оккупации территориях", - добавил советник.