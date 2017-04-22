В воскресенье в Азербайджане будет дуть сильный ветер, прольют дожди, грозы и град

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ В воскресенье в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 23 апреля к вечеру ожидается увеличение облачности. Местами ожидается слабый туман.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится временами усиливающимся юго-западным.

Ночью температура воздуха составит 7-9, днем 15-19 градусов тепла. В Баку ночью ожидается 7-9, днем 16-18 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 мм до 751мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 45-50%.

24 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается сильный северо-западный, северный ветер.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 24 апреля сильный северный ветер на фоне значительного увеличения атмосферного давления будут неблагоприятны для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана завтра осадков в основном не ожидается. Ночью и утром местами будет туман. Однако вечером в некоторых западных районах естьвероятность гроз и осадков. Скорость западного ветра в отдельных местах временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью ожидается 4-9, днем 12-17 градусов тепла.