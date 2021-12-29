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В связи с падением уровня Каспийского моря будет создана региональная группа

В связи с падением уровня Каспийского моря будет создана региональная группа В связи с падением уровня воды в Каспийском море планируется создание региональной экспертной группы.
Экология
29 декабря 2021 г. 14:17
В связи с падением уровня Каспийского моря будет создана региональная группа
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В связи с падением уровня воды в Каспийском море планируется создание региональной экспертной группы.

Как передает Report, об этом сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, вопрос, связанный с колебаниями уровня воды в Каспийском море в последние годы является наиболее обсуждаемым: "Согласно прогнозам, уровень воды в море, который играет значимую роль в формировании экономик прикаспийских стран, к концу века значительно снизится. В ходе 4-х экспедиций в этом году на корабле "Алиф Гаджиев" были проведены научно-исследовательские и мониторинговые работы, получены интересные результаты. Глобальное потепление привело к повышению температуры воды в Каспии в среднем на 1,2 градуса. Естественно, что на фоне снижения уровня воды эти факторы создают дополнительные риски для морской экосистемы, ее биоразнообразия".

У.Тагиева отметила, что с 2005 года наблюдается регулярное снижение уровня воды в море: "Уровень моря за эти годы опустился на 119 см. Ожидается, что к концу этого года уровень моря еще больше снизится. На март 2022 года запланировано проведение семинара с участием прикаспийских стран и международных экспертов, имеющих опыт в этой области, для обсуждения проблемы, связанной с дальнейшим снижением уровня Каспийского моря в результате воздействия климатических изменений".

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Версия на английском языке Regional expert group to be set up on declining sea level in Caspian Sea
Версия на азербайджанском языке Xəzər dənizinin səviyyəsinin düşməsi ilə bağlı regional ekspert qrupu yaradılacaq

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