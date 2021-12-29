В связи с падением уровня Каспийского моря будет создана региональная группа

В связи с падением уровня воды в Каспийском море планируется создание региональной экспертной группы.

В связи с падением уровня воды в Каспийском море планируется создание региональной экспертной группы.

Как передает Report, об этом сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева.

По ее словам, вопрос, связанный с колебаниями уровня воды в Каспийском море в последние годы является наиболее обсуждаемым: "Согласно прогнозам, уровень воды в море, который играет значимую роль в формировании экономик прикаспийских стран, к концу века значительно снизится. В ходе 4-х экспедиций в этом году на корабле "Алиф Гаджиев" были проведены научно-исследовательские и мониторинговые работы, получены интересные результаты. Глобальное потепление привело к повышению температуры воды в Каспии в среднем на 1,2 градуса. Естественно, что на фоне снижения уровня воды эти факторы создают дополнительные риски для морской экосистемы, ее биоразнообразия".

У.Тагиева отметила, что с 2005 года наблюдается регулярное снижение уровня воды в море: "Уровень моря за эти годы опустился на 119 см. Ожидается, что к концу этого года уровень моря еще больше снизится. На март 2022 года запланировано проведение семинара с участием прикаспийских стран и международных экспертов, имеющих опыт в этой области, для обсуждения проблемы, связанной с дальнейшим снижением уровня Каспийского моря в результате воздействия климатических изменений".