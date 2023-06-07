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В ряде районах Азербайджана прошли ливни, в Гирдманчае сошел сель - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В ряде районах Азербайджана прошли ливни, в Гирдманчае сошел сель - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА В некоторых районах Азербайджана прошли ливни, в Гирдманчае сошел сель.
Экология
7 июня 2023 г. 01:40
В ряде районах Азербайджана прошли ливни, в Гирдманчае сошел сель - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

В некоторых районах Азербайджана прошли ливни, в Гирдманчае сошел сель.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, что в стране сохраняются нестабильные погодные условия.

По информации службы на 00:00 часа 7 июня, в Нахчыване, Шахбузе, Дашкесане, Гедабеке, Гяндже, Агстафе, Джейранчеле, Габале, Гахе, Шамахе, Гобустане, Шахдаге, Балакене, Огузе, Губе, Шабране, Алтыагаче, Халтане, Гусаре, Грызе, Исмаиллы, Шеки наблюдался дождь, временами принимавший ливневый характер.

В результате проливного дождя в высокогорных селах Исмаиллинского района (Лагич, Арагит, Юхары Джульян, Дахар, Юхары Зарнава, Гарагая и др.) в Гирдманчай сошел сель.

6 июня около 23:30 в Загатальском районе выпал мелкий град.

"В связи с нестабильными, дождливыми погодными условиями, наблюдающимися на территории страны, еще раз призываем население к осторожности", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Bəzi rayonlara leysan yağıb, Girdimançaydan sel keçir – FAKTİKİ HAVA

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