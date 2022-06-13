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В Гяндже создается экологический парковый комплекс

В Гяндже создается экологический парковый комплекс В районе цветника Отдела озеленения Производственного Объединения жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Гянджи будет построен экологический парковый комплекс.
Экология
13 июня 2022 г. 19:14
В Гяндже создается экологический парковый комплекс

На территории Цветоводческого хозяйства отдела озеленения Производственного Объединения жилищно-коммунального хозяйства Исполнительной власти города Гянджи будет построен экологический парковый комплекс.

Как сообщает Западное бюро Report, в комплексе, отличающемся необычным дизайном, будут созданы все условия для комфорта жителей.

Глава Исполнительной власти города Гянджа Ниязи Байрамов ознакомился с подготовительной работой, проводимой на территории. Главе города сообщили, что комплекс, расположенный на правом берегу реки Гянджачай, займет площадь в 11 гектаров. Здесь будут выращиваться различные виды цветов и деревьев, планируется размещение развлекательных центров, спортивных сооружений, объектов общественного питания и т. д. Также было отмечено, что в комплексе будет аквариум для различных видов рыб.

Ниязи Байрамов осмотрел территорию, предназначенную для строительства экологического паркового комплекса, и дал соответствующие поручения.

Отметим, что в Гяндже всего 14 парков и мест отдыха. Для обеспечения этих мест зеленью в Цветоводческом хозяйстве выращивается около 60 тысяч цветов 30 видов и 20 видов деревьев.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə Ekoloji Park Kompleksi yaradılır

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