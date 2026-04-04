В Азербайджане объявлены желтое и оранжевое предупреждения из-за ветреной погоды
- 04 апреля, 2026
- 12:28
В Азербайджане в связи с ожидаемой 4-6 апреля ветреной погодой объявлены желтое и оранжевое предупреждения
Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в других регионах страны в соответствии с желтым предупреждением будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.
В Газахе, Агстафе, Дашкесане, Мингячевире, Нафталане, Геранбое в соответствии с оранжевым предупреждением ожидается северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8–28,4 м/сек.
