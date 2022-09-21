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Умайра Тагиева: С 24 сентября погодные условия изменятся

Умайра Тагиева: С 24 сентября погодные условия изменятся "До 23 сентября существенных изменений в погоде не ожидается, будет преобладать юго-восточный ветер, однако с 24 сентября погодные условия изменятся".
Экология
21 сентября 2022 г. 20:51
Умайра Тагиева: С 24 сентября погодные условия изменятся
Report

"До 23 сентября существенных изменений в погоде не ожидается, будет преобладать юго-восточный ветер, однако с 24 сентября погодные условия изменятся".

Об этом Report сообщила начальник Национальной службы гидрометеорологии Умайра Тагиева.

"Для нашей страны характерны теплые солнечные дни. В эти дни в регионах температура воздуха повышалась до 38 градусов, в столице воздух прогрелся до 33 градусов, и это отнюдь не редкость для сентября", - сказала начальник службы.

Она подчеркнула, что в последние дни температура воздуха в столице на 6 градусов превышает климатическую норму: "Устойчивый юго-восточный ветер способствует увеличению относительной влажности воздуха. Даже в дневные часы она колеблется в пределах 60-80%, что значительно превышает норму".

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Версия на азербайджанском языке Umayra Tağıyeva: "Sentyabrın 24-dən hava dəyişəcək"

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