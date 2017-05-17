Температура воздуха в Азербайджане повысится до 30 градусов

Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 18 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Прогнозируется умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 12-15, днем 20-25 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 13-15, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. В отдельных местах прогнозируется туман. Однако, вечером в некоторых западных районах ожидаются грозы и дожди. Будет преобладать восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 12-17, днем 25-30 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-10, днем 13-18 градусов тепла.