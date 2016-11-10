В Азербайджане температура воздуха повысится до 21 градуса

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ 11 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в отдельных местах столицы и полуострова возможен слабый туман. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 9-13°С, днем - 15-19°С, в Баку ночью - 11-13°С, днем - 16-18°С тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 до 764 мм рт. ст., относительная влажность ночью составит 85-95%, днем - 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 11-12 ноября на Абшеронском полуострове слабые и умеренные колебания метеорологических факторов в основном будут благоприятны для метеочувствительных людей. Временами усиливающийся южный ветер на фоне значительного снижения атмосферного давления 13 ноября может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Местами ожидается туман.

Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит 5-10°С, днем - 16-21°С, в горах ночью - 3-8°С, днем -13-18°С.