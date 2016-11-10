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    В Азербайджане температура воздуха повысится до 21 градуса

    Обнародован прогноз погоды на завтра

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ 11 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в отдельных местах столицы и полуострова  возможен слабый туман. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

    Ночью температура воздуха составит 9-13°С, днем - 15-19°С, в Баку ночью - 11-13°С, днем - 16-18°С тепла.

    Атмосферное давление повысится с 759 до 764 мм рт. ст., относительная влажность ночью составит 85-95%, днем - 60-70%.

    Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 11-12 ноября на Абшеронском полуострове слабые и умеренные колебания метеорологических факторов в основном будут благоприятны для метеочувствительных людей. Временами усиливающийся южный ветер на фоне значительного снижения атмосферного давления 13 ноября может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

    В районах Азербайджана в основном без осадков. Местами ожидается туман.

    Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер. Ночью температура воздуха составит 5-10°С, днем - 16-21°С, в горах ночью - 3-8°С, днем -13-18°С.

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