Со 2-го по 5-ое мая в Азербайджане ожидаются нестабильные погодные условия - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ 2 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, местами прогнозируется слабый туман. Северный ветер днем перейдет в юго-восточный.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 11-14, днем 20-25 градусов тепла, в некоторых местах полуострова – 28 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 12-14, днем 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем - 45-50%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром в отдельных местах будет туман. Однако днем начиная с некоторых северных и западных районов возможны грозы, местами дожди. Будет преобладать восточный ветер. Ночью температура воздуха составит 10-15, днем 24-29 градусов тепла, в горах ночью ожидается 5-10, днем 11-16 градусов тепла.

МЭПР предупреждает, что 2-5 мая начиная с западных районов на территории страны ожидаются нестабильные погодные условия, грозы, местами осадки, которые на отдельных территориях могут принять интенсивный характер. Возможен град, уровень рек может повыситься.