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    Сильный ветер в Баку привёл к ряду последствий - ФОТО

    В некоторых местах столицы сильный ветер повалил фонарные столбы и рекламные щиты, вырвал с корнем деревья

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Сильный ветер в Баку привёл к ряду последствий.

    Как передаёт Report, в некоторых местах столицы сильный ветер повалил фонарные столбы и рекламные щитывырвал с корнем деревья. В ряде случаев деревья упали на автомобили.

    Неблагоприятные погодные условия в некоторых местах даже привели к ДТП. Транспортные средства теряли управление и переворачивались. В некоторых местах ветер сорвал крыши домов.

    Отметим, что на данный момент на территории страны выпадают осадки, в горных и предгорных районах – снег. Высота волн в море достигает 9,3 метра.

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