Сильный ветер в Баку привёл к ряду последствий - ФОТО

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Сильный ветер в Баку привёл к ряду последствий.

Как передаёт Report, в некоторых местах столицы сильный ветер повалил фонарные столбы и рекламные щиты, вырвал с корнем деревья. В ряде случаев деревья упали на автомобили.

Неблагоприятные погодные условия в некоторых местах даже привели к ДТП. Транспортные средства теряли управление и переворачивались. В некоторых местах ветер сорвал крыши домов.

Отметим, что на данный момент на территории страны выпадают осадки, в горных и предгорных районах – снег. Высота волн в море достигает 9,3 метра.