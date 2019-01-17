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    В Баку идет мокрый снег, максимальная скорость ветра составляет 28-36 м/с - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Согласно информации на 12:00 сегодняшнего дня, в некоторых местах Баку и Абшеронского полуострова максимальная скорость северо-западного ветра составляет 28-36 м/с.

    Как сообщает Report, об этом говорится в оперативной информации штаба, созданного в министерстве экологии и природных ресурсов.

    Высота волн на месторождении "Гюнешли" достигла 5,3 метров.

    В большинстве районов республики, а также столице наблюдаются осадки.

    Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 4 градусов тепла, идет мокрый снег.

    *** 09:49

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Согласно информации на 09:00, северо-западный ветер в некоторых частях Баку и Абшеронского полуострова временами достигает 30-35 метров в секунду.

    Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении оперативного штаба министерства экологии и природных ресурсов.

    Высота волн на месторождении "Гюнешли" достигла 4,8 метров. В большинстве районов республики, а также в столице наблюдаются осадки. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет 4-5градусов тепла. 

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